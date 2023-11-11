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        Havalimanında, düşen uçakta yolcu kurtarma tatbikatı

        ADIYAMANHavalimanı´nda, senaryo gereği düşerek, alev alan uçaktaki yolcuların kurtarılması tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:50
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        Havalimanında, düşen uçakta yolcu kurtarma tatbikatı
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        ADIYAMANHavalimanı´nda, senaryo gereği düşerek, alev alan uçaktaki yolcuların kurtarılması tatbikatı yapıldı.

        Adıyaman Havalimanı'nda İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) öncülüğünde uçak kazası tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, Havalimanı Müdürlüğü ARFF ekibi ve personelleri, UMKE, AFAD, 112, JAK, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Senaryo gereği inmek üzere olan bir yolcu uçağı pist alanı yakınlarına düşerek alev aldı. Uçağın düşmesinin ardından havaalanına çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken, bazı itfaiye erleri ise yolcu konumunda olan yaralıları sedyeler ile uçak dışına çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaklaşık 1 saat süren tatbikatın ekiplerin olası duruma karşın teyakkuz halinde olmaları için yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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