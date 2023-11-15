Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
ADIYAMAN'ınGölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADIYAMAN'ınGölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23'24'te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.