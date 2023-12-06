6 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi yakalanıp, tutuklandı

ADIYAMAN'da,terörörgütü PKK/KCK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK üyeliği sucundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.A.'nın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda B.A. gözaltına alındı. B.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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