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        6 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi yakalanıp, tutuklandı

        ADIYAMAN'da,terörörgütü PKK/KCK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:50
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        6 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi yakalanıp, tutuklandı
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        ADIYAMAN'da,terörörgütü PKK/KCK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., yakalandı. 

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK üyeliği sucundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.A.'nın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda B.A. gözaltına alındı. B.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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