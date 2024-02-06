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        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:50
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        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı (2)
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        ENKAZINKALDIRILDIĞI ALANLARA BALON, KARANFİL VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman´da felaketin yıl dönümünde saat kulesi önünde 4.17'de yapılan anmanın ardından vatandaşlar bu kez yıkılan binaların alanlarına gitti. Atatürk Bulvarı üzerindeki enkazın kaldırıldığı alanlara gelenler çocuklar için oyuncak, karanfil ve siyah ile beyaz balonlar bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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