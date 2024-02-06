Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı (2)
ENKAZINKALDIRILDIĞI ALANLARA BALON, KARANFİL VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman´da felaketin yıl dönümünde saat kulesi önünde 4.17'de yapılan anmanın ardından vatandaşlar bu kez yıkılan binaların alanlarına gitti. Atatürk Bulvarı üzerindeki enkazın kaldırıldığı alanlara gelenler çocuklar için oyuncak, karanfil ve siyah ile beyaz balonlar bıraktı.
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