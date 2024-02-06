Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yakınlarını kaybeden Arif Anaç için "zaman 4.17'de durdu"

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, torunu ve damadının da aralarında bulunduğu 100'e yakın akrabasını kaybeden Arif Anaç, tam 1 yıl önce durdurduğu kol saatini henüz çalıştırmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:42 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yakınlarını kaybeden Arif Anaç için "zaman 4.17'de durdu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, torunu ve damadının da aralarında bulunduğu 100'e yakın akrabasını kaybeden Arif Anaç, tam 1 yıl önce durdurduğu kol saatini henüz çalıştırmadı.

        Kentteki depremlerde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkılması sonucu kızı, torunu ve damadını kaybeden Arif Anaç, AA muhabirine, kendisinin deprem sırasında İstanbul'da olduğunu ve haberi alır almaz döndüğünü söyledi.

        Depremlerde 100'e yakın akrabasını kaybettiğini anlatan Anaç, şöyle konuştu:

        "Yani benim için 6 Şubat mahşerin bir provasıydı. Allah bunu bir daha düşmanıma dahi göstermesin. Evlat acısı görmeyen, 'Ben bu dünyada acı gördüm' demesin. Çünkü mal, mülk her şey yerine gelir ama evlat gelmez. Bugün bir yıl üzerinden geçmiş ama acı hiç eksilmiyor. Sanki vücudumda kalan yara izi gibi bir şey. Ölen kişi kurtuldu, geride bizler kaldık. Memleket yıkılmış, taş üzerinde taş kalmamış." dedi.

        Depremin daha ilk dakikalarında kolundaki saatini 04.17'de durdurduğunu ifade eden Anaç, "Ben saatimi 25 yıldır kullanıyorum. 6 Şubat tarihinde 04.17'ye ayarladığım zaman benim için durdu. Çünkü artık benim öyle eskisi gibi bir yaşantım yok." dedi.

        Daha önce özel günlerde taktığı kol saatini artık hiç çıkarmadığını dile getiren Anaç, şöyle devam etti:

        "Depremden saatler önce kızım, damadım ve torunumla görüntülü konuştuk. Torunum yeleğini giymişti, onu çıkardı bana gösterdi. Sabah kardeşim beni aradı ve Adıyaman'da büyük deprem olduğunu, kızımın yaşadığı binanın da yıkıldığını söyledi. Kimi aradıysam ulaşamadım, ne yapacağımı bilemedim hemen uçakla kente geldim. Gelirken de saatimi 04.17'de bıraktım. Çünkü benim için zaman, yaşam bitti. Memleketimde cadde ve sokaklarda yürüyorum, anılarım yıkıldı, arkadaşlarım vefat etmiş. Artık hatıralarımı telefonuma sakladım. Aklıma her geldiklerinde dua ediyorum."

        Torununun 18 Ocak'ta doğum günü olduğunu aktaran Anaç, "18 Ocak'ın da bende özel bir yeri vardı, çünkü torunumun doğum günüydü. Ben yanında olamasam da ona harçlığını yollardım, bu benim için bir sevinçti. O artık yok, başka çocukları severek onları torunum yerine koyuyorum. Ne yaparsam yapayım, eskisi gibi yüzüm gülmüyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yıllarca kucağına almayı beklediği evl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yıllarca kucağına almayı beklediği evl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Can kurtaran köpek "Proteo"nun hatıras...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Can kurtaran köpek "Proteo"nun hatıras...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Adıyamanlı motorcular bu kez depremzed...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Adıyamanlı motorcular bu kez depremzed...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hasar gören kilisenin metropo...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hasar gören kilisenin metropo...
        ADIYAMAN'DA DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER 'SAAT KULESİ' ÖNÜNDE ANILDI
        ADIYAMAN'DA DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER 'SAAT KULESİ' ÖNÜNDE ANILDI
        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı
        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı