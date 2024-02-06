Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman´da felaketin yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Saat 04.17´de binlerce kişi, depremde duran saat kulesinin önüne kadar yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 05:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman´da felaketin yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Saat 04.17´de binlerce kişi, depremde duran saat kulesinin önüne kadar yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.

        Adıyaman'da, `asrın felaketi´ olarak nitelendirilen depremlerinin birinci yıl dönümünde binlerce kişi bir araya geldi. Atatürk Bulvarı´ndaki Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, bulvar üzerindeki depremde duran saat kulesinin önünü kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yakınlarını kaybedenler ve depremde arama yapan gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri de katıldı. Saat kulesinin önüne karanfil bırakan kalabalık, ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Anmada, sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş"
        Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş"
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Psikososyal Destek Platformu Toplantısı'nda kon...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Psikososyal Destek Platformu Toplantısı'nda kon...
        Adıyaman'da eğitime bir gün ara verildi
        Adıyaman'da eğitime bir gün ara verildi
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ar...
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ar...
        Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"nda...
        Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"nda...
        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için zeytin fid...
        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için zeytin fid...