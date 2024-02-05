Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için zeytin fidanları dikildi

Programda daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın ve ilçe halkının katılımıyla Örenli Mezarlığı civarındaki araziye kaymakamlıkça temin edilen zeytin fidanları, hayatını kaybeden 503 kişinin anısını yaşatmak için toprakla buluşturuldu.

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