HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Psikososyal Destek Platformu Toplantısı'nda konuştu:

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adıyaman'da Psikososyal Destek Platformu Toplantısı'nda depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, sendika olarak 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında harekete geçtiklerini söyledi.

Jeneratör, çadır, ısıtıcı gibi ihtiyaçları deprem bölgesine ulaştırdıklarını hatırlatan Arslan, üyelerin bağışlarıyla depremzedelere büyük destekler verdiklerini dile getirdi.

Deprem bölgesinde birçok kişiyi dinlediklerini anlatan Arslan şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak deprem bölgesini asla unutmayacağız. Burada olup bitenlerin asla ve asla unutulmaması için mücadele edeceğiz. Konfederasyonumuz, sivil toplum örgütleri içerisinde, sendikalar içerisinde bir ilki gerçekleştirdi. 270 milyon lira deprem bölgesine bizatihi harcama yaptık. Üyelerimize, acil yardımlar olmak üzere pek çok konuda hijyen paketlerine kadar, bayram hediyelerine kadar, bölgeyle bağımızı hiç koparmadık. Bundan sonra da koparmamalıyız. Çünkü biz gerçekten büyük bir aile olarak, burada olup bitenlere gözümüzü kapatamayız. Onun için bunun acılarını yüreğimizde hissedeceğiz ve asla geri adım atmayacağız."

Türkiye ile gurur duyduğunu belirten Arslan, "Benim ülkemden Allah razı olsun. Acılarımız, zorluklarımız var ama Allah'a çok şükür depremzedelere, şehit, gazi yakınlarına, ihtiyaç sahiplerine de bu devletimiz elinden geldiği kadar yetişmeye ve katkı vermeye çalışıyor." dedi.

Arslan, Psikososyal Destek Platformu'nun Türkiye'ye özgü yeni ve uluslararası sendikalı harekette de örnek gösterilen bir proje olduğunu dile getirdi.

Proje hakkında konuşan Arslan, Ankara'daki psikologların, binlerce depremzedeyle uzaktan görüntülü bir şekilde bağlantı kurarak acılarını, travmalarını dindirmek için çalıştığını ifade etti.

Program psikologlar tarafından "Afet ve Travma Sonrası İyileşme" konulu sunumla devam etti.