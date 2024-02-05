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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:35
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Adıyaman Valisi Osman Varol'a makamında ziyarette bulunan Ökten, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ökten, K-20 Konteyner Kent Yerleşkesi'ndeki Umut İlkokulu'nda da öğrencilerle bir araya geldi.

        Halk Eğitim Merkezi kurslarına ziyaret gerçekleştiren Ökten, depremzede kursiyerlerin taleplerini dinledi.

        Bakan Yardımcısı Ökten daha sonra 6 Şubat depremlerinde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve tedavisi devam eden Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Ökten'e ziyaretlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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