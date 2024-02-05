Adıyaman'da "6. Şubat Depremi Anma Programı" düzenlendi

Adıyaman'da "6. Şubat Depremi Anma Programı" yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sahneye yansıtıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yaptığı konuşmada, hayatlarına çok derin izler bırakan ve yaralar açan büyük afetin üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Varol, şöyle konuştu:

"Biz burada ne söylersek, sizin acınızı bir nebze bile dindiremeyiz. Bunu çok iyi biliyorum. Ne yaparsak yapalım kayıplarımızı geri getiremeyiz. Bu tip afetlere hazırlıklı olmak, bu tip afetlere hazırlıklı tek bir vatandaşımızın bile burnunu kanatmayacak bir organizasyon ve örgütlenme yaratmamız gerekiyor. Böyle acılar yaşanmaması için tedbir almamız lazım. Bu bölgedeki tüm vatandaşlarımız normal yaşantısına dönene kadar da bir an olsun bu acıları, bu sıkıntıları aklımızdan çıkarmayacağız. Biz büyük ve güçlü bir milletiz. Bunu da aşacağız ama hiçbir zaman kayıplarımızı, acılarımızı da unutmayacağız. Onları layıkıyla anmaya, anılarını yaşatmaya ve bundan sonrasında bu sorunlar yaşanmaması için çalışmaya devam edeceğiz."

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremde birçok acılar yaşadıklarını ifade eden Kelleş, şöyle konuştu:

"Yakınlarımızı, annemizi babamızı ve çocuklarımızı kaybettik. Çoğu zaman ağladık. Ağlamadığımızda içimizden seller taştı. Tabi depremin ilk gününden itibaren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet teşkilatımızla ve ülkemizin dört bir yanındaki milletimizle yaralarımızı sarmaya başladık. Edirne'den battaniye geldi. Ankara'dan çocuk maması geldi. Siverek'ten aileler tencereleriyle bizlere yemekler getirdi. Güçlü bir devletimiz vardı. Yaralarımızı sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Biz üniversite olarak 30 personelimizi ve 186 öğrencimizi kaybettik. Bunun yanında yapısal hasarlarımız oluştu."

Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunduğu program çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Programda, hayatını kaybeden üniversite çalışanları anısına zeytin fidanı dikildi.

Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, kurum amirleri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.