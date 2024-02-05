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        Ünlüler depremzedelere moral için Adıyaman'da konteyner kentleri ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesini ziyaret eden ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:48
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        Ünlüler depremzedelere moral için Adıyaman'da konteyner kentleri ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesini ziyaret eden ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi.

        Yeni Mahalle'deki K11 konteyner kente gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve beraberindeki ünlüler Burak Haktanır, Melike Öcalan, Muhammed Emre Kaya, Fulya Soybaş, Neslihan Durna, Serkan Aydın, Naz Şimşek, Buse Turan ve Banu Güngörmez, getirdikleri 170 gıda kolisini afetzedelere teslim etti, daha sonra çocuklara küçük bir konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT Müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

        Konteyner kentte ailelere ziyarette bulunduklarını belirten Ortak, "Depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla geldik. Onlar bizi görünce mutlu oluyorlar. İletişim Başkanlığımızın bizlere emanet ettiği küçük hediyeleri ulaştıracağız. Bizler elimizden geldiği sürece bölgeyi yalnız bırakmadık, bırakmamaya da devam edeceğiz ta ki buralar ayağa kalkana kadar." dedi.

        "Gönül Dağı" dizisinin oyuncularından Burak Haktanır ise depremin birinci yılı dolayısıyla bölgede olduklarını ifade etti.

        Bölgede yaraların hızlı şekilde sarıldığını dile getiren Haktanır, "Daha yapılacak çok iş var. Allah, yetkililerimizin ve buradaki insanlarımızın yardımcısı olsun. Şu an bizim bulunduğumuz bölge ilk etapta dezavantajlı depremzedelerimizin hızlı bir şekilde naklinin yapıldığı bölge, engelli vatandaşlarımızın alındığı yer. Burada çocuk kreşlerinden yaşlı bakım evlerine kadar günlük her türlü ihtiyaçlar gideriliyor. En kısa sürede kalıcı konutlara da geçildiği zaman içimiz biraz daha rahatlayacak." diye konuştu.

        - "Gelmeye devam edeceğiz"

        Sunucu Melike Öcalan da afetzedelerin yanında olmak için bölgeye geldiklerini anlattı.

        Afetzedelerin yanlarında olduklarını aktaran Öcalan, "Bir yıl önce bu acıyı yaşadığımızda ülkece zaman zaman farklı acılar yaşanıyor ve her zaman kurduğumuz bir cümle var 'Ateş düştüğü yeri yakıyor' ama bu sefer hepimizin canı yandı. O acı da unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir acıydı. Biz de elimizden geldiğince bölgeye gelip gittik ve gelmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Oyuncu Muhammed Emre Kaya, deprem bölgesine birçok kez geldiğini anımsattı.

        Depremin büyük afet olduğuna işaret eden Kaya, "Depremde kaybettiklerimize içimiz kan ağlıyor. Kalanlara da ayrı bir zorluk var. Elimizden ne gelir diye bu bölgelere geliyoruz. Burada kiminle konuşsak illaki bir yakınını kaybetmiş. Afetzedeler burada elinden geleni yapıyor. Allah devletimizden razı olsun, elinden geleni yapıyor. İnşallah hep beraber birlikte bu işin üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çocukları kemençe çalarak eğlendiren sanatçı Serkan Aydın ise yaraların tez zamanda sarılmasını temenni ederek, "2023 yılı bizim için ne kadar hızlı geçtiyse buradaki insanlar için de hüzünlü geçti. Ben buraya geldiğimde gördüğüm manzaradan çok üzgündüm. Kiminle konuşsanız bir hikayesi var, bir yakınını, sevdiğini kaybetmiş." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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