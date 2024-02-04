Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde başlıyor (3)

BAKANGÖKTAŞ, ESNAFI ZİYARET ETTİ, SPOR MAĞAZASINDAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da Valilik ziyaretinin ardından depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına oluşturulan 'Deprem Şehitleri Ormanı'nda fidan dikme ekinliğine katıldı. İlk fidanını diken Göktaş, daha sonra Kervansaray Çok Amaçlı Salonu'ndaki 'Deprem Şehitleri Mevlit Programı'na katıldı. Buradan Gölbaşı Caddesi'nde, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapımı tamamlanıp hizmete giren Balıkesir Çarşısı'na giden Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu. Göktaş, 25 metrekarelik 86 iş yerlerinin bulunduğu çarşıda tek tek esnafı ziyaret etti ve taleplerini dinledi. Spor malzemesi satan bir iş yerinde esnafın "Siftahımız sizden olsun" demesi üzerine Göktaş, çocukları için krampon satın aldı. Bakan Göktaş, daha sonra bir çay ocağında esnafla birlikte kahve içti. Göktaş, "Yaraları sarmak için ilk andan itibaren hep burada, yanınızdayız" dedi.