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        Deprem bölgesindeki okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te, yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:02
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        Deprem bölgesindeki okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te, yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Gaziantep'te tatilden çıkan öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gitti.

        Kentteki 1768 eğitim kurumunda öğrenim gören 725 bin civarında öğrenci, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarına geçti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta 987 okulda 295 bin öğrenci ders başı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yıldırım, TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi'nde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 746 bin 748 öğrenci ders başı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 2002 Vakıflar İlkokulu'nu ziyaret etti.

        İkinci dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Sultanoğlu, öğrencilere başarılar diledi.

        - Malatya

        Malatya'da 148 bin 771 öğrenci ile 11 bin 678 öğretmen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

        Diniye Çalık İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçti.

        - Adıyaman

        Adıyaman'daki 904 okulda 11 bin 117 öğretmen ile 160 bin 609 öğrenci 6 bin 779 derslikte ders başı yaptı.

        Şehit Taha Uluçay İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, tören sonrasında dersliklerine geçti.

        - Kilis

        Kilis'te de 210 okulda 55 bin 350 öğrenci ile 3 bin 150 öğretmen ders başı yaptı.

        Afife Keçik İlkokulu'nda öğrenciler, yarıyıl tatili sonrasında okullarına gelerek dersliklere geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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