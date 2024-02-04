Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Adıyaman'daki deprem konutlarını gezdi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 45 basın mensubuna yönelik Adıyaman'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Adıyaman'daki deprem konutlarını gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 45 basın mensubuna yönelik Adıyaman'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

        Vali Osman Varol, 33'ü yabancı, 12'si Türk 45 basın mensubuna, Valilik Toplantı Salonunda kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Depremlerde Adıyaman'ın büyük hasar aldığını aktaran Vali Varol, şöyle devam etti:

        "Adıyaman'da 8 bin 387 vatandaşımızı kaybettik, bu vesileyle kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İlimizin yapı stokuna baktığımızda toplam bina sayımızın 115 bin 67, bu binalar içerisinde bağımsız bina sayımızın 269 bin 116 olduğunu görüyoruz. Depremlerde kentte 33 bin 112 bina 'yıkık', 'acil yıkılacak', 'ağır hasarlı' ve 'orta hasarlı' olarak tespit edildi."

        Basın mensupları daha sonra Örenli Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını ve örnek daireyi gezdi.

        İtalyan basın mensubu Giuseppe Didonna, AA muhabirine, hızlı şekilde inşa edilen kalıcı konutları incelediklerini belirtti.

        Depremlerde Malatya ve Adıyaman'ın büyük hasar gördüğünü aktaran Didonna, şöyle konuştu:

        "Umarım en kısa zamanda herkes normal hayatına dönecek. Bayağı hızlı bir iş yapıldı. Ben eylül ayında daha önce İndere bölgesine geldim, sadece temel vardı. Şimdi binalar hızlı gidiyor şaşırdım, çok hızlı gidiyor. Emeği geçenleri tebrik ederim. İçeride insanların bütün ihtiyacına karşılık verecek her donatı var. Köy evlerini de gezdik. İnsanlar için her şey hazır, çok güzel olmuş. Burada insanlar çok acılar çekti, inşallah en kısa sürede evlerine yerleşirler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Tayinini ailesi için erteleyen ambulan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Tayinini ailesi için erteleyen ambulan...
        Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde ba...
        Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde ba...
        Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde ba...
        Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde ba...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da depremde hasar gören demir yolunda çalışmalar sürüyor
        Adıyaman'da depremde hasar gören demir yolunda çalışmalar sürüyor
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iki evladını kaybeden kuaför...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iki evladını kaybeden kuaför...