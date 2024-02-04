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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Tayinini ailesi için erteleyen ambulans şoförü depremde eşi ve tıp öğrencisi oğlunu kaybetti

        ERGÜN HAKTANIYAN - Balıkesir'e çıkan tayinini ailesi için erteleyen ambulans şoförü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan eşi ve tıp fakültesinde okuyan oğlunu kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:59
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Tayinini ailesi için erteleyen ambulans şoförü depremde eşi ve tıp öğrencisi oğlunu kaybetti
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Balıkesir'e çıkan tayinini ailesi için erteleyen ambulans şoförü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan eşi ve tıp fakültesinde okuyan oğlunu kaybetti.

        Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ambulans şoförü olarak çalışan Suat Sucu, 27 Aralık 2022'de Balıkesir'e çıkan tayinini, çocuklarının eğitimi için aile kararıyla erteledi.

        Sucu ailesi, 41 gün sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar alan evlerinden çıkmayı başardı.

        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Eren ile depremzedelerin yardımına koşan Sucu, sabahın ilk saatlerinde onlarca kişiye yardım elini uzattı.

        Sucu'nun oğlu Mustafa Eren ve eşi Aysel Sucu malzeme almak için gittikleri hasarlı evlerinde ikinci depreme yakalandı. Depremde evin yıkılması sonucu anne ve oğlu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

        - Evi gözlerinin önünde yıkıldı

        Suat Sucu, AA muhabirine, ilk depremin ardından oğlu Mustafa Eren ile dışarı çıkarak insanlara yardım ettiklerini, oğlunun evde bulunan ilk yardım malzemelerini ve şarj aletini almak için eve annesiyle girdiğini, ikinci depremin sarsıntısıyla panik yaşadıklarını söyledi.

        Eşi ve büyük oğlunun evde olduğu sırada kendisinin de küçük oğluyla arabada onları beklediğini kaydeden Sucu, arabada küçük oğlu ile otururken evlerinin gözleri önünde yıkıldığını belirtti.

        Sucu, "Biz dedik herhalde yol yarıldı çünkü ben öyle bir şey görmedim. Birincisinde evin içindesin, bilmiyorsun nasıl olduğunu. Ama ikinci depremde yol yarılacak, araba içine düşecek sandım. Sonra cam sesleri filan gelince binanın çöktüğünü gördük. Evimizin yıkıldığını gördük. Enkaz altından eşimi ve oğlumu üçüncü gün çıkarabildik ve defnettik." diye konuştu.

        - Haziranda kentten ayrılmayı planlıyorlardı

        Depremden önce tayininin çıktığını anlatan Sucu, çocukların eğitimi için tayini ertelediklerini dile getirdi.

        Sucu, şöyle konuştu:

        "27 Aralık'ta Balıkesir'e tayinim çıkmıştı. Eşimle, 'Küçük çocuk 4. sınıfa geçer, tıpta okuyan da 5. sınıf olur. Evi hiç bozmayız. Orada eşyalı bir ev tutarız. Hayatımızı orada devam ettiririz.' dedik. Okulların tatil olmasını bekledik ama kısmet olmadı. Küçük oğlum ağabeyinin hatırasını yaşatacak. Oğlum Bilal ölen ağabeyine çok benziyor. Baktıkça onu hatırlıyorum."

        Depremin ardından zor günler yaşadıklarını anlatan Sucu, ailesinin anıları ve acılarıyla yaşamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Balıkesir'in Edremit ilçesine tayininin çıktığını ve 9 yaşındaki oğlu Bilal ile orada yaşama tutunmaya çalıştığını aktaran Sucu, küçük oğlunun eğitimine önem verdiğini, onun başarılı olması için çaba harcadığını kaydetti.

        Adıyamanlı bir ailenin, çalıştığı zamanlarda oğlu Bilal ile ilgilendiğini anlatan Sucu, depremin birinci yılı için kente geldiklerini ve ailesinin mezarlarını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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