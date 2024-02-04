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        Depremlerde dağlardan kopan devasa kayalar çalışmalar sonucu kaldırıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, parçalanarak kamyonlarla taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:23
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        Depremlerde dağlardan kopan devasa kayalar çalışmalar sonucu kaldırıldı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, parçalanarak kamyonlarla taşındı.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkiledi.

        Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinalarıyla bir yandan kırılarak parçalara ayrılırken diğer taraftan da hafriyat kamyonlarıyla köyün başka bir noktasına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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