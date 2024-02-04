Depremlerde dağlardan kopan devasa kayalar çalışmalar sonucu kaldırıldı

Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinalarıyla bir yandan kırılarak parçalara ayrılırken diğer taraftan da hafriyat kamyonlarıyla köyün başka bir noktasına taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkiledi.

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