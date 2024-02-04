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        Adıyaman'da depremde hasar gören demir yolunda çalışmalar sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:16
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        Adıyaman'da depremde hasar gören demir yolunda çalışmalar sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde demir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu.

        Ekiplerin demir yolundaki onarım çalışmaları devam ediyor.

        Onarımların tamamlanmasının ardından tren seferlerinin yeniden başlaması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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