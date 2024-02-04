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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iki evladını kaybeden kuaför çocukların saçını yaparak teselli arıyor

        MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'daki evinin enkazında kaybettiği iki çocuğunun saçını yanından ayırmayan kuaför Bilge Yaşar, konteyner kentteki çocukların saçlarını yaparak teselli arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:42
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iki evladını kaybeden kuaför çocukların saçını yaparak teselli arıyor
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        MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'daki evinin enkazında kaybettiği iki çocuğunun saçını yanından ayırmayan kuaför Bilge Yaşar, konteyner kentteki çocukların saçlarını yaparak teselli arıyor.

        Yeni Mahalle'deki konteyner kentte, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kuaför eğitim merkezinde kursiyerlere ders veren 39 yaşındaki Yaşar, depreme Gölbaşı ilçesindeki evinde yakalandı.

        Çöken evin enkazından 3 saat sonra çıkartılan Yaşar'ın 15 yaşındaki kızı Gamze ile 7 yaşındaki oğlu Ömer Seyfettin, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Defnetmeden önce evlatlarından hatıra aldığı bir tutam saçla hasretini bastırmaya çalışan acılı anne, depremzede çocukların saçlarını yaparak hayata tutunuyor.

        Enkazdan sağ kurtulan 17 yaşındaki çocuğuyla teselli bulan Bilge Yaşar, AA muhabirine, sabaha karşı olan ilk depremde iki çocuğunu, komşularını, evini, iş yerini kaybettiğini söyledi.

        Tarifi zor acılar yaşadıkları günler geçirdiklerini belirten Yaşar, "Bizim için çok zor bir süreçti. Çok sevdiğimiz insanlar gitti. İnsanlar bir şekilde hayata tutunmak, devam etmek zorundalar. Bu süreçte devletimizden Allah razı olsun, gerçekten bütün depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı." dedi.

        Yaşar, ülke insanının birbirine olan kuvvetli bağını yakından gördüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Düşünün yatıyorsunuz bütün sevdikleriniz yanınızda ve 6 Şubat sabahı uyandığınızda, 04.17'de hiç kimse yok. Enkaz altında kaldığımda zannettim ki sadece benim evim yıkıldı. Komşularımın hepsi geldi, evin etrafında dönüyorlar. Söylediğim şey sadece 'Çocuklara ve komşularıma yetişin, biz iyiyiz.' Ayağım enkaz altında kaldı. İnanın bana o acıyı bile hissetmedim. Nefes alıyorduk çünkü. Ben üç saat sonra çıkartıldım. Çocuklarım, komşular zaten bina yıkıldıktan hemen sonra vefat etmişler. Şükrettiğim noktalardan bir tanesi de iyi ki onların sesi bize gelmedi."

        - "Çocuklarımın saçından birer tutam aldım"

        Depremin ardından bir yılın çok zor geçtiğini dile getiren Yaşar, "Bu süreçte cüzdanımda taşıdığım çocuklarımın saç telleri ile hasret giderdim. Kızımı ben kefenledim, oğlumla birlikte götürdüm defnettim. Çocuklarımın cenazelerini hastaneden ben çıkardım. Çocuklarımın saçından birer tutam aldım. Belki biraz da onun sayesinde nefes alabiliyorum. En azından hatıraları var." diye konuştu.

        Yaşar, daha sonraki süreçte konteyner kentte açılan kursta kuaförlük mesleğini öğretmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Burada günümüz öğrencilerle geçiyor. Fön çekiyoruz, saç kesiyoruz. Çocuklar geldiği zaman çocuklarla ilgilenmek çok keyifli oluyor, güzel geçiyor. Burası gerçekten güzel bir aktivite. Güzel insanlar iyi ki varlar diyorum. Bir insanın kalbine dokunmak, ruhuna dokunmak çok farklı bir şey. Kurs buradaki insanlara da çok iyi geldi diye düşünüyorum. Çünkü kadınların hepsinin bir sıkıntısı var, hepsinin acısı var. O yüzden buraya gelince onları motive etmek güzel oluyor."

        Bilge Yaşar, kadının, kadının dilinden iyi anladığına işaret ederek, "Bazen burada olduğum zaman hakikaten kendi acımı bir kenara koyabiliyorum. Çünkü iki insan yüzü görmek, onlarla muhabbet etmek insana iyi geliyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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