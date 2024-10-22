Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında bilirkişi raporu beklenecek (2)

        3ARALIK'A ERTELENDİ 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının 4'üncü duruşması 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında bilirkişi raporu beklenecek (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        3ARALIK'A ERTELENDİ

        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının 4'üncü duruşması 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu ile birlikte 21 aydır tutuklu olduklarını söyledi. Kendisinin de depremzede olduğunu ve otelde yaşanan can kayıplarının kendisinde travma oluşturduğunu belirten Bozkurt, "Ben teknik konulardan anlamam. Bu olayda bizim hiçbir suçumuz yok. Mağdurum, sağlığım gitti, tahliyemi istiyorum" dedi.

        Mehmet Bozkurt ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

        Tutuklu sanıklardan Mimar Erdem Yıldız da aylardır kendisine ait olmayan imzanın yer aldığı evraklar üzerinde savunma yaptığını ve masum olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

        Duruşmada otelde hayatını kaybedenlerin yakınları da sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

        Duruşma savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve 9 Eylül Üniversitesi'nden talep edilen bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık tarihine erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davaya devam edildi
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davaya devam edildi
        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında 4'üncü duruşma başladı
        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında 4'üncü duruşma başladı