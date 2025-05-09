Pervin Buldan: Barışın mihenk taşları döşenecek artık
DEMParti Van Milletvekili Pervin Buldan, "PKK'nin yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular.
DEMParti Van Milletvekili Pervin Buldan, "PKK'nin yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği o barış sürecine, demokratikleşme sürecine, elbette ki bundan sonra çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek" dedi.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman'da kurulan taziye evini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Taziye ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Öncelikle ben sevgili Sırrı Süreyya Önder yoldaşıma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Bugün onun taziyesi için Adıyaman'a geldik. Ama bugün başka bir haber de geldi bize. PKK'nin yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bu tabii ki; önemli bir gelişmeydi" dedi.
'TARİHİ BİR DÖNEM'
Pervin Buldan, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve bu sürece bir katkı anlamında anlaşılmalıdır bence. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği o barış sürecine, demokratikleşme sürecine, elbette ki bundan sonra çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum bugünkü açıklamayı. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük arkadaşımın, yoldaşımın. Bugünü göremedi ama bu emeğini asla Türkiye halkları unutmayacak. Bizce bu barışı ona elbette ki armağan edeceğiz. Böyle söyleyeyim" diye konuştu.
'TAKVİM BELLİ DEĞİL, SÜRECE İNANIYORUZ'
Buldan, "Henüz takvim belli değil. Zor bir kongre toplantısı oldu. Biliyorsunuz; PKK'nin kongreyi toplaması öyle çok kolay bir şey değil. Günlerdir beklediğimiz bir şey. Hatta tarih de belirtilmiş 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde toplantıyı yapmışlar. Açıklamada öyle söyleniyor. Zor olan bir şey gerçekleşti. Tarihi bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok. Fakat şimdi sıra elbette ki demokratikleşme alanında adımların atılması. Bu çok önemli elbette ki. Bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var bu alanda. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Şimdi herkes Türkiye'nin geleceğine odaklansın. Atılacak olan adımlar elbette ki Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz" dedi.
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