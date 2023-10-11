Adıyaman Muhtarlar Federasyonundan Filistin'e destek açıklaması

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, konfederasyon önünde yaptığı basın açıklamasında, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda, onurlu bir mücadele veren Filistinlilerle omuz omuza olduklarını haykırmak için burada olduklarını söyledi.

Her zaman Filistin'in yanında olduklarını belirten Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler maddi ve manevi olarak her zaman Filistinlilerin yanındayız. Biz muhtarlar federasyonu olarak bir avuç olabiliriz ama şunu bilsinler ki bizler muhtarlar olarak binlerce kişi adına konuşuyoruz. İsrail bir terör devletidir, hiç bir zaman Müslümanlara boyun eğdiremeyecektir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı kana bulamak istiyorlar. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs ve Gazze'de insanlar kan ağlıyorlar. Bizler nasıl rahat uyuyacağız, uyuyamıyoruz bizler muhtarlar olarak binlerce insanların duygularına tercüman oluyoruz. Hiç kimse bizi burada korkutamaz bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok."

Açıklamaya katılan topluluk daha sonra tekbirler getirip İsrail aleyhine slogan attı.