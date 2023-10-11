Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdulsamet K. idaresindeki 34 CCK 817 hafif ticari araç ile Muhammed Ali S. yönetimindeki 02 ADL 757 plakalı motosiklet, baraj yolu Fatih Parkı karşısında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile motosikletteki Emir Çağrı E. yaralandı.
Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.