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        Adıyaman'da motosiklet sürücüleri denetlendi

        Adıyaman'da polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:31
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        Adıyaman'da motosiklet sürücüleri denetlendi
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        Adıyaman'da polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde denetim yaptı.

        Asayiş ve yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 29 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

        Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı 10 sürücüye toplamda 53 bin 516 lira idari yaptırım uygulandı.

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