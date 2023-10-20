Adıyaman'da traktörün devrilmesiyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 20.10.2023 - 20:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:47
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Mustafa Akkuş yönetimindeki 02 DD 539 plakalı traktör Yelbastı köyünde şarampole devrildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Meral Akkuş ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.