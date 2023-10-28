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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:51
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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.

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