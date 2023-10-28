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        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:53
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        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, milletvekilleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Çeber ile beraberindekiler, daha sonra Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ndeki kutlama programında, "Zanaattan Sanata 100 yıl" adlı sergi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince açılan sergiyi gezdi.

        Öğrencilerden oluşan koronun sahne aldığı programda, cansız mankenler tarafından Kurtuluş Şavaşı anlatıldı.

        - Adıyaman

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

        - Malatya

        Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı alanında tören düzenlendi.

        Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Şıldak, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Protokol üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Programa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve gaziler katıldı.

        - Kilis

        Cumhuriyet'in 100. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Ümit Çelik ve Belediye Başkanı Servet Ramazan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, milletvekilleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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