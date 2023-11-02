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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:17
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Osman Varol'u ziyaret eden Tekin, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yusuf Tekin daha sonra Demokrasi İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Okul bahçesinde çocukların etkinliğini izleyen Tekin, öğretmenlerle basına kapalı toplantı yaptı.

        Ziyaretlere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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