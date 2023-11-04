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        Adıyaman'da çiftçilere 400 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

        Adıyaman'da, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 400 ton buğday, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:07
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        Adıyaman'da çiftçilere 400 ton sertifikalı tohum dağıtıldı
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        Adıyaman'da, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 400 ton buğday, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

        Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 760 üreticiye yüzde 75 hibe destekli sertifikalı tohumların dağıtımı yapıldı.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, yaptığı konuşmada, üreticilere toprağın boş kalmaması uyarısında bulundu.

        Varol, "Tarımsal üretimi bırakmamamız üretimin de hızlı bir şekilde devam etmesi ve bir metre toprağımızın bile hiçbir şekilde boş kalmaması gerekiyor. Biz ne kadar destek sağlarsak sağlayalım eğer sizler buna karşılık vermezseniz, sahip çıkmazsanız bizim bu projelerimizin başarılı olması mümkün değil." dedi.

        İl Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas da depremden sonra kırsal alanda gelirin arttırılması, çiftçilerin giderlerini bir nebze de olsa azaltması amacıyla 400 ton tohumun dağıtıldığını belirtti.

        Kıyas, "Projemizin yaklaşık maliyeti çiftçi katkı payı dahil 12 milyon liradır. Projemizin bir kısmı yüzde 21, bir kısmı da yüzde 25 çiftçi katkısı, kalan kısmı da Tarım ve Orman Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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