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        Adıyaman İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Adıyaman'dan yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:34
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        Adıyaman İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Adıyaman'dan yola çıktı.

        İHH Adıyaman Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Otogar önünde bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        İHH Adıyaman Yetim Birimi Sorumlusu Başkanı Osman Bozan, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'deki kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivilleri katlettiğini, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımadığını belirtti.

        İsrail'in saldırılarında Gazze'deki sivilleri hedef aldığını dile getiren Bozan, şunları kaydetti:

        "Haftalardır soykırıma varan saldırıların yaşandığı Gazze, bu zulüm politikalarının geldiği son noktadır. Apartheid rejimi İsrail, tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmekte, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımamaktadır. Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok yer saldırıya uğramış, Gazze'deki altyapı ve üstyapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertilmiştir. Refah Sınır Kapısı'ndan kısıtlı geçen yardımlar, Gazze’nin ihtiyacının yüzde 3’ünü dahi karşılayamamaktadır. İsrail tarafından elektrik, su ve iletişimin kesildiği Gazze'de hastanelerdeki yaralıların tedavileri ilkel yöntemlerle zor şartlar altında yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu hastaneler, çok sayıda kadın ve çocuğun sığındığı adeta birer mülteci kampına dönüşmüştür. Buna rağmen hastaneler dahi bombalanmaktadır."

        Konuşmaların ardından konvoy, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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