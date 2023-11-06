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        Adıyaman'da çadırda kaçak kazı alanı bulundu

        Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler çadır kurulan alanda kaçak kazı yapıldığını belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:52
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        Adıyaman'da çadırda kaçak kazı alanı bulundu
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        Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler çadır kurulan alanda kaçak kazı yapıldığını belirledi.

        Müze Müdürlüğü ekipleri Örenli Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

        Bölgeye giden ekipler, tarlada yaptıkları çalışmalarda naylon ve otlardan çadır kurulduğu ve içinde kazı çalışması yapıldığını belirledi.

        Kaçak kazı alanında çok sayıda kazma kürek ve bazı tarihi objeler buldu.

        Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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