Adıyaman'da çadırda kaçak kazı alanı bulundu
Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler çadır kurulan alanda kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler çadır kurulan alanda kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Müze Müdürlüğü ekipleri Örenli Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, tarlada yaptıkları çalışmalarda naylon ve otlardan çadır kurulduğu ve içinde kazı çalışması yapıldığını belirledi.
Kaçak kazı alanında çok sayıda kazma kürek ve bazı tarihi objeler buldu.
Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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