Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi pompalı av tüfeği ile çevreye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği M.Y. ağır yaralandı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemede bulundu.