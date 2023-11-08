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        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 23:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:27
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        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi pompalı av tüfeği ile çevreye ateş etti.

        Saçmaların isabet ettiği M.Y. ağır yaralandı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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