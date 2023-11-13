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        Adıyaman'da kamyonetten akü hırsızlığı

        Adıyaman'da park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:29
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        Adıyaman'da kamyonetten akü hırsızlığı
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        Adıyaman'da park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.

        Kayalık Mahallesi'ndeki bir eve misafirliğe giden Halit Kara, park halindeki 02 HV 553 plakalı kamyonetinin aküsünün çalındığını tespit etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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