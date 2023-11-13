Adıyaman'da kamyonetten akü hırsızlığı
Adıyaman'da park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.
Adıyaman'da park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.
Kayalık Mahallesi'ndeki bir eve misafirliğe giden Halit Kara, park halindeki 02 HV 553 plakalı kamyonetinin aküsünün çalındığını tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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