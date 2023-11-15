Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        İnşaat ustası çizdiği resimlerle konteynerleri süslüyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman'da inşaat ustası Sefer İpek, yaptığı resimlerle depremzedeler için kurulan konteynerleri süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat ustası çizdiği resimlerle konteynerleri süslüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman'da inşaat ustası Sefer İpek, yaptığı resimlerle depremzedeler için kurulan konteynerleri süslüyor.

        İpek, 2012 yılında geçirdiği kazada elinden yaralandı. Çalışamadığı dönemde resim sanatına yönelen İpek, herhangi bir eğitim almadığı halde çizim yapmaya başladı.

        Depremde evi hasar gören ve konteyner kente yerleşen İpek, haftanın bir günü çizimlerini çocuklarla sürdürüyor.

        İnşaat ustası Sefer İpek, AA muhabirine, 2012 yılındaki kaza sonrasında evde bulunduğu sürede resim çizmeye başladığını anlattı.

        Eğitim almadan kendini resimde geliştirdiğini belirten İpek, şöyle konuştu:

        "Kendi hatamı bularak düzeltip o şekilde kendimi geliştirdim. Şu an inşaatta çok güzel para kazanıyorum. Çocukların heyecanını, mutluluğunu görünce kendi kendime dedim ki işi bırakıp burada gönüllü olarak resim çizip çocukları mutlu edeyim. Burada yetim, öksüz çocuklar var onların mutluluğu benim için çok önemli. O duyguyu para ile satın alamazsınız. Ben her türlü resim çiziyorum burada ise çocuklar için bazı çizgi kahramanlarını, atamız Atatürk'ü çizdim."

        Çizdiği resimlerin beğenildiğini, inşaat ustası olduğunu duyanların şaşırdığını dile getiren İpek, konteyner kentte gönüllü olarak bir süre daha resimler çizeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...

        Benzer Haberler

        Gölbaşı'nda sis etkili oldu
        Gölbaşı'nda sis etkili oldu
        Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda patlama sonucu hasar oluştu
        Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda patlama sonucu hasar oluştu
        Adıyaman'da, kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Adıyaman'da, kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yar...
        Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yar...
        AFAD Başkanı Memiş, Adıyaman'da konuştu:
        AFAD Başkanı Memiş, Adıyaman'da konuştu: