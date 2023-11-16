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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:36
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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 10 AIM 722 plakalı otomobil, üçüncü çevre yolunda, H.Ö'nün kullandığı 02 HP 504 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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