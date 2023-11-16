Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 10 AIM 722 plakalı otomobil, üçüncü çevre yolunda, H.Ö'nün kullandığı 02 HP 504 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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