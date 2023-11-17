Adıyaman'da elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Adıyaman'da elektrik trafosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Erdem Caddesi'nde kaldırımda yılan fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, yılanın elektrik trafosuna girdiğini belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla trafoda yakalanan yılan, kent merkezinden uzakta doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.