Adıyaman'ın adli çalışanları hatıra ormanı oluşturdu

Adıyaman'da 530 fidan toprakla buluşturuldu.

Deprem soruşturmalarının yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Adliyesi'ndeki hakim, savcı ve adliye görevlileri, fidanları toprakla buluşturdu.

Adliye çalışanları Akpınar Köyü yakınlarında 530 fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, gazetecilere, depremde yoğun çalışan personellere motivasyon olması açısından fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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