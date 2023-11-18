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        Adıyaman'da çevre dostu fabrika kendi elektriğini üretip biriktirdiği yağmur suyunu kullanıyor

        Adıyaman'da faaliyet gösteren tekstil fabrikası, bir yandan güneş panelleriyle kendi elektriğini üretiyor, diğer yandan da biriktirdiği yağmur sularını kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:06
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        Adıyaman'da çevre dostu fabrika kendi elektriğini üretip biriktirdiği yağmur suyunu kullanıyor
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        Adıyaman'da faaliyet gösteren tekstil fabrikası, bir yandan güneş panelleriyle kendi elektriğini üretiyor, diğer yandan da biriktirdiği yağmur sularını kullanıyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde 840 işçinin çalıştığı fabrikada çatıda kurulu güneş panelleriyle enerji üretiliyor. Aynı zamanda kurulan sistemle 800 tonluk depoda biriktirilen yağmur suları, lavabolarda ve bahçe sulamasında kullanılıyor.

        Etrafı ağaçlar, bitkiler ve çimlerle kaplı çevre dostu fabrikada dijital teknoloji de en iyi şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Verimliliğe dayalı çalışma sisteminin yürütüldüğü tekstil fabrikasında işçiler, dijital ortamdan takip ediliyor.

        İşletme sahibi Ekrem Cırık, gazetecilere, fabrikalarının çevre dostu olduğunu söyledi.

        İşletmesinde son teknolojik sistemlerin kullanıldığını belirten Cırık, tamamen ihracat odaklı çalıştıklarını dile getirdi.

        Cırık, "Firmamız, kendi enerjisini kendisi üretmekte. Çatıdan ve çevreden biriktirdiği su, 800 tonluk depodan arıtma yoluyla tekrar lavabolarda ve ağaç sulamada kullanılmaktadır. Güneş enerji santrali (GES) yoluyla tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretmekteyiz. Ürettiğimiz enerji ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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