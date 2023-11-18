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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:45
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan A.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        A.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın, bölücü terör örgütü mensuplarına destek sağladığı ve örgüt üyeleriyle birlikte hareket ettiği belirtilerek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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