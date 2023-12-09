Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Adıyaman'da etkili sağanak sonrası zemininde kayma oluşan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Dün gece etkili olan sağanakta Erdem Caddesi'ndeki 3 katlı ağır hasarlı binanın zemininde kaymalar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile yıkım ekipleri sevk edildi.

Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak iş makinasıyla binayı kısa sürede yıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, bölgeye gelerek yıkımı yerinde inceledi.

Ergezen, gazetecilere, "Kentte aşırı yağıştan dolayı ağır hasarlı binamızda kaymalar oluştu. Binanın yıkımını kimse zarar görmeden sağladık." dedi.

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