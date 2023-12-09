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        Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Adıyaman'da etkili sağanak sonrası zemininde kayma oluşan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:01
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        Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
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        Adıyaman'da etkili sağanak sonrası zemininde kayma oluşan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

        Dün gece etkili olan sağanakta Erdem Caddesi'ndeki 3 katlı ağır hasarlı binanın zemininde kaymalar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile yıkım ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak iş makinasıyla binayı kısa sürede yıktı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, bölgeye gelerek yıkımı yerinde inceledi.

        Ergezen, gazetecilere, "Kentte aşırı yağıştan dolayı ağır hasarlı binamızda kaymalar oluştu. Binanın yıkımını kimse zarar görmeden sağladık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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