Adıyaman'da silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheli C.K. ile R.K'nin adresinde yaptıkları aramada, 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 39 av tüfeği kartuşu ile kalaşnikof mermisi buldu.

Zanlılar gözaltına alındı.