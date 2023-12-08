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        Adıyaman'da silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:34
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        Adıyaman'da silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüpheli C.K. ile R.K'nin adresinde yaptıkları aramada, 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 39 av tüfeği kartuşu ile kalaşnikof mermisi buldu.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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