Adıyaman'da silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheli C.K. ile R.K'nin adresinde yaptıkları aramada, 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 39 av tüfeği kartuşu ile kalaşnikof mermisi buldu.
Zanlılar gözaltına alındı.
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