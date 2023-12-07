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        Adıyaman'da çalınan motosiklet Kahramanmaraş'ta bulundu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalınan motosiklet, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:19
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        Adıyaman'da çalınan motosiklet Kahramanmaraş'ta bulundu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalınan motosiklet, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Kapsamlı çalışmalar sonucunda motosiklet Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulundu.

        Motosiklet sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri E.U ile E.B gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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