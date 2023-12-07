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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:53
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık yapan kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen A.C ve M.V'yi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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