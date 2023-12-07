Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık yapan kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen A.C ve M.V'yi gözaltına alındı.

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