Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 1800 yıllık oda mezar bulundu

        ADIYAMAN'da,Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 1800 yıllık oda mezar bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'da,Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu.

        Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Perre Antik Kenti´nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu. Çalışmalarda mezar üzerinde erkek ve kadın adları tespit edildi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Perre Antik Kent´te yapılan kazıda ortaya çıkarılan oda mezar 17 bireye ait olup, 2 bireyin ismi bulunmaktadır. Oda mezar, diğer oda mezarlarla aynı tipolojide olup, diğer mezarlardan farkı, khamosorion tipli mezarda ilk kez iki isme rastlanıldı. Bu oda mezarda bulunan yazıtın çevirisi şöyledir; Sabbion Maxiatas Cabbıwn erkek adı. Bu ilk ölen kişinin adıdır. Ardından başka bir isim gelir. O da Maxıatac. Bu, ikinci lahitte gömülü bir kadının adı ya da Sabbion'un etnik veya ailevi bir ismi olabilir. Milattan sonra 2'nci yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır" diye konuştu.

        DHA-Genel - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2023-12-08 11:18:52

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        İşte 2024'ün rengi
        İşte 2024'ün rengi
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Adıyaman'da çalınan motosiklet Kahramanmaraş'ta bulundu
        Adıyaman'da çalınan motosiklet Kahramanmaraş'ta bulundu
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        6 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi yakalanıp, tutuklandı
        6 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi yakalanıp, tutuklandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısı 20 bini aştı
        Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısı 20 bini aştı