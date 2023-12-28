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        Adıyaman'da bir gencin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:06
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        Adıyaman'da bir gencin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
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        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Siteler Mahallesi'ndeki Yeni Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi'nde, dün yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Abdullah el Hamud'un (16) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan İ.M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kentte dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Abdullah el Hamud ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

        Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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