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        Adıyaman'da depremzedelere 25 tona yakın limon dağıtıldı

        Samsat Belediyesi'nce temin edilen 25 tona yakın limon, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:49
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        Adıyaman'da depremzedelere 25 tona yakın limon dağıtıldı
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        Samsat Belediyesi'nce temin edilen 25 tona yakın limon, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı.

        Samsat Belediyesi'nce Çukurova yöresinden temin edilen 25 tona yakın limon Vartana Prefabrik kentte vatandaşlara poşetlenerek dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki afetzedelere dağıttıkları limonun kış aylarında sağlığa olumlu etki yapacağına inandıklarını söyledi.

        Fırat, "Hem Çukurova'daki üreticilerimize destek vermek için hem de dar gelirli depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için getirdiğimiz narenciyeleri burada dağıtıyoruz. 25 tona yakın ürün getirdik ve burada poşetleyerek kapı kapı dolaşıp dağıtımını yaptık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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