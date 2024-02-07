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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:20
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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        S.G. idaresindeki 02 HS 862 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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