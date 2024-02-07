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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da afetzedelerle bir araya geldi:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıklı olmazsak benzer acıları tekrar yaşayabiliriz. Bunların tekrar etmemesi için güvenli şehirler inşa edilmeli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:46
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da afetzedelerle bir araya geldi:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıklı olmazsak benzer acıları tekrar yaşayabiliriz. Bunların tekrar etmemesi için güvenli şehirler inşa edilmeli." dedi.

        Yapıcıoğlu, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ve Kahta ilçesindeki konteyner kentlerde kalan afetzedeleri ziyaret etti.

        Afetzedelerle bir araya gelen ve talepleri dinleyen Yapıcıoğlu, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini, büyük acıların yaşandığını söyledi.

        Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "6 Şubat'ta binlerce insan aynı gün vefat etti. Biz de depremin yıl dönümünde bu vesileyle kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Varsa sıkıntıları tespit etmek, bizim yapabileceğimiz bir şey varsa bir katkı sunmak için geldik. Asrın felaketini yaşadık ama aynı zamanda asrın insanlık örneği de o dönemde ortaya konuldu. Milletçe iyi bir sınav verildiğini düşünüyorum. Vatandaşın beklentisi bir an önce kalıcı konutlara yerleşmek. Bir yıl içerisinde epey bir mesafe katedildi. Fakat yapılması gereken işler var. İnşallah onlar da en kısa sürede düzelir. Depremde can kaybı ya da mal kaybı yaşamış vatandaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek, onların arzularını paylaşmak adına onlarla olmaya devam edeceğiz. Fay hatlarının çokça olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıklı olmazsak benzer acıları tekrar yaşayabiliriz. Bunların tekrar etmemesi için güvenli şehirler inşa edilmeli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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