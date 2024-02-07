Adıyaman'da kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastasından 13 gündür haber alınamıyor

Kızı Menekşe Gürler ise güvenlik güçlerine başvuruda bulunduklarını belirterek, "Babamın dağ yolunda kaybolduğunu düşünüyoruz. İnşallah bir an önce hayırlı haberlerini alırız." dedi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 13 gün önce ayrılan ve henüz dönmeyen Halit Bozkurt (73) için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine jandarma ve arama kurtarma ekiplerince Pınaryayla köyünde arama başlatıldı.

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