Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastasından 13 gündür haber alınamıyor

        Adıyaman'da evinden ayrılan Alzheimer hastası Halit Bozkurt'un yakınları 13 gündür kendisinden haber alamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastasından 13 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da evinden ayrılan Alzheimer hastası Halit Bozkurt'un yakınları 13 gündür kendisinden haber alamıyor.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 13 gün önce ayrılan ve henüz dönmeyen Halit Bozkurt (73) için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine jandarma ve arama kurtarma ekiplerince Pınaryayla köyünde arama başlatıldı.

        Eşi Aynur Bozkurt, eşinin bulunması için destek istedi.

        Kızı Menekşe Gürler ise güvenlik güçlerine başvuruda bulunduklarını belirterek, "Babamın dağ yolunda kaybolduğunu düşünüyoruz. İnşallah bir an önce hayırlı haberlerini alırız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören d...
        Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören d...
        Adıyaman Valisi Varol, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı
        Adıyaman Valisi Varol, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor
        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor
        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor
        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor