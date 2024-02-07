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        Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi

        Adıyaman Üniversitesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden personel ve öğrenciler için tören düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:28
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        Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi
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        Adıyaman Üniversitesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden personel ve öğrenciler için tören düzenledi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Özgür Özdemir, akademik personel, idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

        Törende, salonun koltuklarına depremlerde hayatını kaybeden 30 çalışan ile 186 öğrencinin fotoğrafları konuldu, karanfil bırakıldı.

        Rektör Kelleş, 1 yıl önce yaşanan felaketin acısını yüreklerinde taşımaya devam ettiklerini belirtti.

        Adıyaman'da 8 bin 327, Türkiye genelinde ise 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Kelleş, şunları kaydetti:

        "Huzurun başkenti dediğimiz Adıyaman, bugün tabiri caizse hüznün başkenti gibiydi. Ancak tüm yaşadıklarımıza rağmen, hep birlikte tüm benliğimizle yeniden ayağa kalkmanın gayretini veriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü devlet yapımız sayesinde yaralarımızı sarıyoruz ve sarmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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