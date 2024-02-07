Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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