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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:48
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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