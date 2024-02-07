Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.